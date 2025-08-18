Саммит с участием президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне может обернуться настоящим разочарованием для Европы, пишет китайское издание Sohu.

Так, несколько лидеров Европейского союза (ЕС) будут сопровождать Зеленского в Вашингтон, однако сам Трамп допустил к переговорам только его одного, оставив европейцев за дверью. Этот жест китайские политические аналитики расценивают как явное проявление стратегии «разделяй и властвуй», подрывающей доверие между США и ЕС.

Прошедшие 15 августа переговоры на Аляске между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом усилили опасения Европы о возможных кулуарных договоренностях Москвы и Вашингтона за ее спиной. Таким образом Евросоюз, несмотря на ужесточение санкций против России, не имеет реальных рычагов влияния на американскую политику.

Эксперты отмечают, что коллективное давление ЕС носит скорее символический характер, учитывая прошлые компромиссы Брюсселя с Вашингтоном по торговым тарифам. При этом Европа, уставшая от затяжного конфликта, санкций и экономических споров, демонстрирует отсутствие единой стратегии безопасности.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Украине предложили прикрытие с воздуха в виде гарантий безопасности.