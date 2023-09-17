Лукашенко назвал единственную «красную линию» для Белоруссии, за которой он готов начать войну с любым врагом
Фото: [Пресс-служба Президента Республики Беларусь]
Руководство страны не рисует никаких красных линий, однако есть черта, за которую Белоруссия никому не позволит зайти. Об этом в воскресенье, 17 сентября, на патриотическом форуме «Мы - белорусы!», посвященном Дню народного единства, заявил президент Александр Лукашенко.
В ходе выступления Лукашенко с трибуны обратился ко всем народам соседних с Белоруссией стран.
«Знайте! Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. При этом помните (я обращаюсь к народам соседних государств): в случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий! Она есть, эта линия, - государственная граница! И у нас есть чем ответить. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий», - цитирует президента информагентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что белорусам, как абсолютно мирному и трудолюбивому народу, ничего чужого не надо. И посетовал, что за последние годы мир стал очень хрупким.