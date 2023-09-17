Лукашенко назвал единственную «красную линию» для Белоруссии, за которой он готов начать войну с любым врагом

«Знайте! Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. При этом помните (я обращаюсь к народам соседних государств): в случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий! Она есть, эта линия, - государственная граница! И у нас есть чем ответить. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий», - цитирует президента информагентство БелТА.