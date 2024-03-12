Лукашенко освободил от должностей послов в Финляндии, Швеции, Германии и Киргизии

Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должностей послов РБ в Финляндии, Швеции, ФРГ и Киргизии. Об этом сообщается в официальном указе, размещенном на правовом сайте РБ, передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что от должностей чрезвычайных и полномочных послов РБ были освобождены Дмитрий Мирончик, Алексей Самоусев и Денис Сидоренко. Мирончик выступал в качестве посла в шведском и норвежском королевствах, Самоусев – в Финляндии, а Сидоренко был послом Белоруссии в ФРГ.

От должности посла в Киргизии был освобожден дипломат Андрей Страчко.

Документ был подписан Лукашенко в понедельник, 11 марта. Причина увольнения представителей дипломатической миссии республики не уточняется.