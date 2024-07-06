Мали, Нигер и Буркина-Фасо решили объединиться в одно целое

Президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо на проходящем в Ниамее I саммите Альянса государств Сахеля (АГС), подписали совместную хартию о создании конфедерации Сахельского альянса, сообщает РИА Новости.

Ранее в указанных государствах Африки к власти пришли военные путем переворотов. После чего в Мали, Нигере и Буркина-Фасо внешнеполитический вектор с прозападного был заменен, по стути, на пророссийский. Также данный страны покинули региональный союз ЭКОВАС и потребовали от Франции и США вывести свои военные контингенты.

«Основной целью в работе которого принимают участие лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера, является принятие проекта документа о создании конфедерации АГС. Об этом сообщает Нигерское агентство печати (НАП)», — сообщает агентство.

Сообщается также, что саммит в Ниамее проходит под председательством президента Нигера Абдурахмана Тчиани.