Финляндия может столкнуться с серьёзными проблемами, если не осознает бесперспективность конфронтации с Россией, особенно учитывая жесткую позицию Москвы. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для ТАСС, озаглавленной «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

Медведев заявил, что в будущем не будет больше проявлять мягкость в отношениях с финскими властями, как это было ранее, и не станет рассказывать им добрые сказки о муми-троллях.

«Строя в припадке реваншизма новую «линию Маннергейма» (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное — не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда», — отметил политик.

Зампред Совбеза РФ завершил своё предупреждение на финском языке, сказав: «Sitä saa, mitä tilaa» (что заказываешь, то и получаешь).