Заместитель председателя Совета безопасности России, руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл в Пекин. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Китае Медведев пробудет два дня. Визит является официальным.

«В программе визита Медведева в КНР, в частности, запланированы встречи с политическим руководством страны», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что глава Южной Кореи Юн Сок Ель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Грузии Саломе Зурабишвили и «нелегитимный президент прежней Украины» Владимир Зеленский должны покинуть свои должности.

В своей записи в соцсетях, которую Медведев назвал «Прозаседавшиеся» и обозначил как «прозу на злободневную тему», политик утверждает, что Юн Сок Ель ввел в Южной Корее режим военного положения, Макрон не смог справиться с кризисом в правительстве, грузинский президент Зурабишвили не намерена уходить с поста после окончания своих полномочий, а Владимир Зеленский — «преступник, наркоман и подлец».