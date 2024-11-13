Мэр Тбилиси Каладзе назвал появление делегации ЕС на протестах в Грузии неприкрытой враждой

Выступление делегации ЕС на протестах в столице Грузии Тбилиси в минувшие выходные совершенно неприемлемо. С таким заявлением выступил мэр города Каха Каладзе.

Накануне во время митинга оппозиции в центре Тбилиси на импровизированную сцену вышли прилетевшие в грузинскую столицу депутаты из ряда европейских стран, среди которых Германия, Франция, Швеция, Польша, Финляндия и страны Прибалтики. Европейский десант выразил полную поддержку митингующим против правящей партии «Грузинская мечта», призвав не останавливать борьбу и добиться смены режима.

Комментируя произошедшее, Каладзе пояснил, что действия указанных персон преследуют только одну цель — столкнуть друг с другом грузинских граждан. Мэр Тбилиси подчеркнул, что сделать этого им не удастся.

«Это не дружба, это вражда. Это еще одно доказательство того, что эти люди оскорбляют грузинскую государственность, не уважают суверенитет и независимость страны. Это прямые призывы с целью стравить людей друг с другом, расколоть общество», — цитирует Каладзе телекомпания «Имеди».

Ранее мы передавали подробности очередного митинга грузинской оппозиции на улицах Тбилиси.