Никогда не было и вот снова: в Тбилиси оппозиция начала очередной марш против итогов парламентских выборов

В центре Тбилиси сегодня, в воскресенье, 10 ноября, вновь неспокойно. Виной тому очередные толпы адептов прозападной оппозиции, что заполонили проспект Руставели и прилегающие к нему улицы и переулки.

Как передает проправительственный телеканал «Имеди», на улицах Тбилиси под вечер снова начинается так называемый марш несогласных с итогами парламентских выборов, что прошли в Грузии 26 октября.

Сообщается, что пока митингующие ведут себя в рамках закона, размахивают лозунгами и требуют распустить парламент, который еще даже не собрался на свое первое заседание. Поблизости дежурят полицейские патрули, которые следят за порядком.

Напомним, по итоговым результатам обработки бюллетеней на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта», заручившись, согласно опубликованным ЦИК данным, поддержкой 53,91% проголосовавших. Помимо нее, в парламент смогли пройти четыре оппозиционные партии, которые имеют в своем активе суммарно 37,78%.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в провале оппозиции на выборах.