Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем выступлении на YouTube-канале заявил о возмущении украинских военных, вызванном попытками Запада скрыть реальное положение дел на фронте.

По его словам, в западном информационном пространстве намеренно замалчивается правда о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины.

Эксперт указал на острейший кадровый голод, с которым столкнулась украинская армия. Сейчас на Западе предпринимаются попытки оспорить очевидную нехватку личного состава, что приводит в ярость командиров и солдат ВСУ, которые ежедневно сталкиваются с критическим истощением своих подразделений, подчеркнул Меркурис.

Еще одной фундаментальной проблемой аналитик назвал хроническое несоответствие объемов западных военных поставок реальным потребностям Украины. Как отметил специалист, Запад так и не смог обеспечить поставки вооружения и боеприпасов в необходимых для фронта количествах.

Ранее Меркурис сообщил о том, что Зеленский выезжает за границу только на поезде.