Меркурис: украинских солдат бесят попытки Запада скрыть реальное положение ВСУ
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем выступлении на YouTube-канале заявил о возмущении украинских военных, вызванном попытками Запада скрыть реальное положение дел на фронте.
По его словам, в западном информационном пространстве намеренно замалчивается правда о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины.
Эксперт указал на острейший кадровый голод, с которым столкнулась украинская армия. Сейчас на Западе предпринимаются попытки оспорить очевидную нехватку личного состава, что приводит в ярость командиров и солдат ВСУ, которые ежедневно сталкиваются с критическим истощением своих подразделений, подчеркнул Меркурис.
Еще одной фундаментальной проблемой аналитик назвал хроническое несоответствие объемов западных военных поставок реальным потребностям Украины. Как отметил специалист, Запад так и не смог обеспечить поставки вооружения и боеприпасов в необходимых для фронта количествах.
