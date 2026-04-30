ЦСКА примет «Зенит», «Краснодар» полетит в Самару к «Акрону»: главные интриги 28-го тура РПЛ

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025/26 неотвратимо летит к финишу. Командам осталось провести три тура, и каждый матч приобретает особую важность как в борьбе за медали чемпионата, так и внизу турнирной таблицы, где команды борются за сохранение места в элитном дивизионе.

Золотая гонка

В борьбе за золото остались только две команды (шанс «Локомотива» глубоко теоретический). «Краснодар» набрал 60 очков и опережает «Зенит» на один балл. В 28-м туре претенденты на золото свои матчи проведут в гостях.

«Краснодар» отправится в Самару, где проводит свои домашние матчи «Акрон». В предыдущем туре тольяттинцы прервали серию матчей без побед, одолев в Калининграде «Балтику». «Акрон» покинул зону стыковых матчей, но плотность в нижней части такова, что команда еще далеко не гарантировала себе безопасное существование. Поэтому мотивация у волжан сохраняется.

«Краснодар» априори является фаворитом, но в последних матчах явно наблюдается усталость команды, а скамейка явно коротковата. «Быки» одержали волевые победы над «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (оба раза 2:1). Чемпионский характер — да, но не обошлось и без доли везения: со «Спартаком» помог сомнительный пенальти, в игре с Махачкалой выручил голкипер Станислав Агкацев.

У «Зенита» соперник серьезнее. ЦСКА, несмотря на все свои текущие проблемы, остается топ-клубом.

«Я остаюсь при своем мнении, что у ЦСКА хорошая команда, но так бывает в футболе. Сейчас три игры чемпионата впереди, важный матч с «Зенитом». И я думаю, что они вполне могут оставить «Зенит» без чемпионства, и для них это уже будет успех», — сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Петербуржцам нужно во что бы то ни стало побеждать, ЦСКА попытается восстановить пошатнувшуюся репутацию — где это можно сделать, как не в матче с одним из лидеров. С другой стороны, Фабио Челестини может поберечь кого-нибудь из ведущих игроков перед более важным матчем со «Спартаком» в Кубке России.

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев впервые сыграет против своего бывшего клуба. «Новый питерец» привлек к себе внимание недавним интервью, где, в частности, сказал, что в Лиге чемпионов играть проще, чем в РПЛ. Прада, в Лиге чемпионов Дивеев не играл.

Борьба за бронзу

ЦСКА еще сохраняет шансы на бронзу (45 очков), но такой исход все же маловероятен. Впереди три команды — «Локомотив» (49), «Спартак» (48) и «Балтика» (46).

«Локомотив» может и уступить третью позицию — железнодорожникам играть с «Динамо», и результат этого матча совершенно непредсказуем. Обе московские команды по весне играют крайне неровно.

Тур откроет 1 мая матч «Крылья Советов» — «Спартак», и красно-белые, хотя бы в моменте, могут взлететь на бронзовую позицию. Весенняя форма «Спартака» вызывает почти восхищение, но «Крыльям» нужно бороться за спасение (прямо сейчас они на 13-м месте). В прошлом туре волжане загрызли «Локомотив» (2:0), так что заранее отдавать победу красно-белым ни в коем случае не стоит. Опять же, впереди матч с ЦСКА, и Хуан Карлос Карседо может выставить экспериментальный состав.

Интересным представляется и матч «Балтика» — «Рубин». Казанцы при Франке Артиге проиграли только стартовый матч махачкалинскому «Динамо», а затем уже восемь туров не знают поражений — четыре победы, четыре ничьих.

В нижней части таблицы

Также в туре сыграют «Динамо» (Махачкала) — «Ростов», «Сочи» — «Оренбург», «Ахмат» — «Пари НН». Все эти игры крайне важны в свете борьбы за выживание.

«Пари НН» после поражения от «Спартака» (1:2) отправил в отставку Алексея Шпилевского, а вместо него пригласил Вадима Гаранина, который в последнее время подвизался в медиафутболе. Со стороны выглядит как безумный жест отчаяния. Или нижегородцы уже готовятся к Первой лиге? Она станет заметно ближе, если не удастся обыграть в Грозном «Ахмат».

ФК «Сочи» отстает от зоны стыковых матчей на шесть очков. Игра с «Оренбургом» — последний шанс зацепиться.