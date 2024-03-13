МИД Молдавии сообщил об отказе республики вступать в НАТО

У Кишинева отсутствуют какие-либо планы по вступлению в НАТО. Молдавия намерена и дальше придерживаться нейтралитета и дорожит своим внеблоковым военным статусом, заявил министр иностранных дел и евроинтеграции республики (МИДЕИ) Михай Попшой.

По словам главы молдавского внешнеполитического ведомства, в настоящее время, впрочем как и раньше, идея присоединения Молдавии к Северо-Атлантическому альянсу крайне непопулярна в молдавском обществе.

«О членстве в НАТО на данный момент речь идти не может, так как нет достаточно поддержки в обществе... Но власти необходимо продолжать вести эту дискуссию», — отметил Попшой, его слова передает агентство RTVI.

При этом министр подчеркнул, касаемо вступления Молдавии в Евросоюз, то тут у правительства республики никаких сомнений нет. И общество однозначно настроено на этот процесс, добавил Попшой.