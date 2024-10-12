МИД России: БРИКС никогда не будет военным союзом

БРИКС никогда по своей сути не являлся военным союзом. Не собирается организация им становиться и в дальнейшем, приводится в публикации на сайте российского МИД.

Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел России, БРИКС подразумевает под собой многопрофильное и разностороннее стратегическое и экономическое партнерство.

«БРИКС никогда не являлся, не является и не собирается становиться военным союзом. Более того, БРИКС базируется на трех ключевых „столпах“: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, БРИКС — не исключительно интеграционная структура, а межгосударственное объединение равноправных участников, одной из главных задач которого является создание многосторонней мировой экономической системы.

«Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе взаимного уважения, принципов открытости, прагматизма, солидарности и (что в данном случае главное) ненаправленности против кого бы то ни было», — подчеркнули там.

С 1 января 2024 года Россия председательствует в БРИКС, акцентируя внимание на укреплении многостороннего сотрудничества для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности. В ходе своего председательства Россия планирует провести свыше 200 сессий и мероприятий, касающихся политических, экономических и социальных вопросов, среди которых ключевым станет саммит с участием глав государств, запланированный в Казани на 22–24 октября.

Ранее стало известно, что Москва пригласила генсека ООН Гутерреша на саммит БРИКС в Казани