Россия пригласила Антониу Гутерреша, генерального секретаря ООН, на саммит БРИКС, который состоится в Казани. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин в пресс-центре «Россия сегодня».

По его словам, на мероприятие приглашены представители множества стран, а также ожидается приезд генерального секретаря ООН.

С 1 января Россия выполняет функции председателя в БРИКС, акцентируя внимание на укреплении многостороннего сотрудничества для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности.

В ходе своего председательства Россия планирует провести свыше 200 сессий и мероприятий, касающихся политических, экономических и социальных вопросов, среди которых ключевым станет саммит с участием глав государств, запланированный в Казани на 22-24 октября.

Ранее сообщалось, что Грузия не планирует вводить санкции против России.