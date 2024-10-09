Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани
Фото: [flickr.com]
Россия пригласила Антониу Гутерреша, генерального секретаря ООН, на саммит БРИКС, который состоится в Казани. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин в пресс-центре «Россия сегодня».
По его словам, на мероприятие приглашены представители множества стран, а также ожидается приезд генерального секретаря ООН.
С 1 января Россия выполняет функции председателя в БРИКС, акцентируя внимание на укреплении многостороннего сотрудничества для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности.
В ходе своего председательства Россия планирует провести свыше 200 сессий и мероприятий, касающихся политических, экономических и социальных вопросов, среди которых ключевым станет саммит с участием глав государств, запланированный в Казани на 22-24 октября.
Ранее сообщалось, что Грузия не планирует вводить санкции против России.