В интервью изданию «Известия» Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, сообщил , что на данный момент не определена дата начала третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

В воскресенье, 19 июля, лидер киевского режима выступил с видеообращением, в котором предложил провести в Стамбуле третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной.

По словам политика, Киев якобы стремится как можно скорее достичь соглашения с Москвой о полном прекращении огня в зоне специальной военной операции.

«Третий раунд переговоров пока не начался, и нет даже сроков», — сказал Галузин.

Напомним, Российская Федерация и Украина уже дважды встречались для обсуждения вопросов в Стамбуле. В ходе встреч были достигнуты договоренности о прекращении огня и проведены обсуждения по вопросам обмена ранеными, больными и солдатами в возрасте до 25 лет.

Ранее сообщалось, что Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины. Об этом в интервью телеканалу A Haber заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.