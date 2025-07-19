МИД России: сроков третьего раунда переговоров с Киевом пока нет
Галузин не смог назвать дату третьего раунда переговоров РФ и Украины
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В интервью изданию «Известия» Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, сообщил, что на данный момент не определена дата начала третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
В воскресенье, 19 июля, лидер киевского режима выступил с видеообращением, в котором предложил провести в Стамбуле третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной.
По словам политика, Киев якобы стремится как можно скорее достичь соглашения с Москвой о полном прекращении огня в зоне специальной военной операции.
«Третий раунд переговоров пока не начался, и нет даже сроков», — сказал Галузин.
Напомним, Российская Федерация и Украина уже дважды встречались для обсуждения вопросов в Стамбуле. В ходе встреч были достигнуты договоренности о прекращении огня и проведены обсуждения по вопросам обмена ранеными, больными и солдатами в возрасте до 25 лет.
Ранее сообщалось, что Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины. Об этом в интервью телеканалу A Haber заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.