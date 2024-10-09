Министр экономики Давиташвили: Грузия не планирует вводить санкции против России

Грузия не намерена вводить санкции в отношении России, заявил министр экономики страны Леван Давиташвили. Его слова приводит телеграм-канал «Sputnik Грузия».

Он отметил, что таких планов у Тбилиси в ближайшее время нет, несмотря на активный призыв со стороны Европейского парламента.

«Мы принимаем все решения, исходя из интересов грузинского народа. Мы должны объяснить нашим партнерам, а наши партнеры должны понять, что все наши решения служат благополучию страны, а это часть благополучия Европы в целом», — подчеркнул Давиташвили.

По его мнению, ограничения в отношении Москвы никак не повлияют на Россию, а вот на Грузии такие санкции отразятся.

На днях группа из 14 евродепутатов подготовила проект резолюции «Об упадке демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии». В данном документе они вновь призвали Грузию оказать санкционное давление на Россию.

Кроме того, в резолюции критике подверглись законы, принятые властями республики, касающиеся иностранных агентов и запрета пропаганды ЛГБТ*. Также в документе предлагается приостановить финансирование правительства страны до тех пор, пока эти законы не будут отменены.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Никол Пашинян проехался на велосипеде по набережной Москвы. В столицу глава грузинского правительства приезжал на саммит стран СНГ.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.