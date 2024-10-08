Появилось видео, как Пашинян рассекает на велосипеде по улицам Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в Москве для участия в саммите СНГ, прокатился на велосипеде вдоль берегов Москвы-реки. Видео он разместил в своем телеграм-канале.

«На набережной Москвы-реки есть отличная велодорожка, и сегодня мы решили прокатиться на великах», — говорит он на записанном ролике.

Пашинян будет участвовать во встрече глав государств, входящих в СНГ.

В ходе саммита лидеры стран Содружества обсудят итоги ротации председательства Российской Федерации и наметят планы на период до 2025 года, проведут как узкие, так и более широкие переговоры, а также подпишут несколько важных документов.

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