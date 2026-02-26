«Мира не будет»: экс-помощник Кучмы объявил о вводе войск НАТО на Украину

Подписание мирного договора между Москвой и Киевом в текущих реалиях невозможно, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, западные лидеры не рассматривают этот сценарий всерьез.

«Надо, чтобы было мирное соглашение. Ну, не будет его. Макрон сказал: "Какое мирное соглашение сегодня?" Да и Зеленский про это говорит», — отметил он.

Политолог также выразил убеждение, что страны Европы de facto готовятся к прямому столкновению с Россией, используя украинскую территорию как плацдарм. Соскин полагает, что в скором времени туда могут быть переброшены иностранные воинские контингенты.

«Фактически они готовы воевать. <…> Британско-французский контингент, я полагаю, в ближайшее время войдет в Украину. Германия готова к столкновению, но она не заведет войска, а вот Франция, Британия готовы завести. Думаю, еще Канада даст контингент, Новая Зеландия и Австралия», — утверждает Соскин.

Ранее депутат Колесник заявил, что Зеленский утратил роль ключевого игрока и держится за микрофон.