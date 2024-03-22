Мишель анонсировал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут стартовать уже в первом полугодии 2024 года, выразил уверенность глава Евросовета Шарль Мишель.

В ходе пресс-конференции по итогам прошедшего накануне в Брюсселе саммита ЕС Мишель отметил, что ускорение в вопросе членства Украины в ЕС вполне возможно.

«Я искренне надеюсь, что наша первая межправительственная встреча [между властями ЕС и Украиной] пройдет во время председательства Бельгии», – сказал Мишель, его цитирует ТАСС.

Ранее Мишель проинформировал о согласовании главами стран-членов Евросоюза начала переговоров с Боснией и Герцеговиной о присоединении последней в ЕС, подчеркнув, что в этом вопросе предстоит теперь серьезная работа.