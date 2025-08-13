N-tv: рейтинг «АдГ» вырос до 26%, она на первом месте среди всех политических партий ФРГ
«Альтернатива для Германии» возглавила рейтинг немецких политических партий
Фото: [pxhere.com]
Немецкая политическая партия «Альтернатива для Германии» стала лидером среди политических партий страны. Согласно данным телеканала N-tv, уровень поддержки этой партии достиг 26%.
По данным исследования Trend Barometer, политические предпочтения жителей Германии претерпели изменения. На данный момент «Альтернатива для Германии» является наиболее влиятельной политической силой в стране.
В списке популярности она лидирует. За ней следует фракция ХДС/ХСС с результатом в 24%. Согласно информации от телеканала, ХДС/ХСС снова уступает «АдГ» по уровню поддержки.
Также две трети респондентов выражают недовольство деятельностью канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Его рейтинг одобрения неуклонно падает и в настоящее время составляет 29%.
В то же время 53% респондентов из Германии считают, что Украина должна уступить часть своих территорий, чтобы достичь мира с Россией.
