МакГоверн назвал Мерца, Макрона и Стармера безмозглыми из-за русофобских взглядов
Мерца, Макрона и Стармера назвали «коалицией безмозглых»
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Европейские лидеры, очерняющие Россию и заявляющие о якобы исходящей от нее угрозе, не отличаются высоким интеллектом, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн на YouTube.
По его словам, в СМИ Германии еще хуже, чем в США, очерняют Россию и пририсовывают президенту РФ Владимиру Путину дьявольские рога.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон – это коалиция безмозглых, заявил эксперт.
"Я не знаю, насколько они тупые, если раздувают эту якобы российскую угрозу", — сказал он.
Бывший аналитик ЦРУ также упрекнул европейских лидеров в том, что они наивно думают, что заменят США по вопросам военной поддержки ВСУ.
Ранее профессор Миршаймер назвал самый простой способ закончить конфликт на Украине.