Европейские лидеры, очерняющие Россию и заявляющие о якобы исходящей от нее угрозе, не отличаются высоким интеллектом, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн на YouTube.

По его словам, в СМИ Германии еще хуже, чем в США, очерняют Россию и пририсовывают президенту РФ Владимиру Путину дьявольские рога.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон – это коалиция безмозглых, заявил эксперт.

"Я не знаю, насколько они тупые, если раздувают эту якобы российскую угрозу", — сказал он.

Бывший аналитик ЦРУ также упрекнул европейских лидеров в том, что они наивно думают, что заменят США по вопросам военной поддержки ВСУ.

Ранее профессор Миршаймер назвал самый простой способ закончить конфликт на Украине.