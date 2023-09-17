«На глаз все определил. Молодец!»: Путин похвалил Ким Чен Ына во время прогулки по космодрому Восточный

Новые кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына опубликовал журналист Павел Зарубин.

В ходе экскурсии по космодрому Восточный корейский руководитель поинтересовался высотой пуско-отправочного стола и тут же выдал на гора, что оно примерно 52 метра.

«На глаз все определил. Молодец!», - сыронизировал Путин.

В ответ Ким Чен Ын улыбнулся и расхохотался. После чего политики продолжили осмотр космодрома.