«На глаз все определил. Молодец!»: Путин похвалил Ким Чен Ына во время прогулки по космодрому Восточный
Фото: [скриншот с видео]
Новые кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына опубликовал журналист Павел Зарубин.
В ходе экскурсии по космодрому Восточный корейский руководитель поинтересовался высотой пуско-отправочного стола и тут же выдал на гора, что оно примерно 52 метра.
«На глаз все определил. Молодец!», - сыронизировал Путин.
В ответ Ким Чен Ын улыбнулся и расхохотался. После чего политики продолжили осмотр космодрома.