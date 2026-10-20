Сикорский заявил, что Польше нечем делиться с Украиной

Польша не располагает достаточными запасами противоракет для систем Patriot, чтобы делиться ими с Украиной. Об этом сообщает агентство PAP.

По его словам, в НАТО есть страны, у которых такие средства есть и которые могут передать их Киеву. Но Польша в эту группу не входит. Варшава может лишь присоединиться к призывам об оказании помощи Украине.

Польша предлагала построить на своей территории завод по производству ракет для ЗРК Patriot. Но это возможно, только если Киев получит соответствующую лицензию от Вашингтона.

Ранее стало известно, что Киев заподозрил США в блокировке разведданных о российских атаках.