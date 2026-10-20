Мерц признал, что Украина стала огромной нагрузкой для ЕС

Канцлер ФРГ Мерц заявил о огромной нагрузке на бюджет ЕС из-за Украины

Политика

Финансовая поддержка Украины оказывает огромную нагрузку на бюджет Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Германия вместе с другими членами ЕС и союзниками вне объединения финансирует Украину без помощи Вашингтона — как в вопросах оплаты обороны, так и в поставках оборудования.

Мерц признал: это действительно большая нагрузка на бюджеты и серьезная проблема для Евросоюза. Но, подчеркнул он, Европа будет делать это до тех пор, пока война не закончится.

Ранее стало известно, что Сикорский заявил, что Польше нечем делиться с Украиной.

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