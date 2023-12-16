На Западе в словах Путина увидели насмешку над положением Украины

Российский президент Владимир Путин насмехается над украинским лидером Владимиром Зеленским из-за того, что страна второго столкнулась с сокращением финансовой помощи со стороны стран коллективного Запада. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg .

В материале указывается на то, что для украинского президента сейчас наступил тяжелый период, который поставил его в трудное положение, при котором он лишился большей части финансирования Запада после провала контрнаступления украинской армии. Авторы убеждены, что Путин насмехнулся над своим коллегой, когда заявил, что помощь по чуть-чуть кончается.

Недавно президент РФ заявил, что Украина получает западную поддержку «на халяву». Более того, как заявил Путин, данная «халява» уже скоро закончится.