«Над нами все насмехались». Трамп резко высказался о Байдене в ходе выступления в ООН

Выступая на трибуне Генассамблеи ООН, президент США Дональд Трамп провел резкое сравнение между своим периодом правления и политикой своего преемника, Джо Байдена.

По его словам, при нынешнем лидере международный авторитет страны был серьезно подорван, тогда как его собственная администрация смогла вернуть Америке былое уважение.

Свое видение ситуации Трамп выразил в ярком заявлении: «Америка снова пользуется уважением, как никогда прежде. Только подумать, что было два года назад, три года назад, четыре года назад или год назад: мы были посмешищем для всего мира».

Ранее Трамп объяснил, почему у него изменился голос.