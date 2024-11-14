Все политическое окружение главы киевского режима Владимира Зеленского, правительство, президентский офис — это, по сути, самая настоящая террористическая организация, «попросту захватившая власть» на Украине при помощи своих западных кураторов. На это в беседе с RT указал бежавший ранее из страны депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Стоит отметить, что экстрадиции Дмитрука активно добиваются власти в Киеве. В отношении него возбуждены дела по обвинению в госизмене.

«На сегодняшний день Зеленский уже давно не легитимный президент, по сути, человек-террорист. По сути, сегодня это террористическая организация, которая попросту захватила власть в Украине», — сказал Дмитрук.

В то же время, как отметил украинский парламентарий, «первый этап избавления от Зеленского» на Украине уже идет. Повсеместное осознание народа, что в стране правят террористы, может произойти уже очень скоро.

«Я бы не хотел прогнозы какие-то давать, но мне кажется, что первый этап избавления от Зеленского уже начался. Он уже неизбежен, он наступит очень скоро, в ближайшее время. Ну и период мира. „, — рассказал Дмитрук.

В заключение депутат Рады добавил, он уверен, уже в 2025 году наступит мир на Украине.

Напомним, Офис Зеленского исключил проведение президентских выборов на Украине в 2025 году.