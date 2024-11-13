Офис Зеленского исключил проведение президентских выборов на Украине в 2025 году

У Киева в настоящее время и в обозримой перспективе нет абсолютно никаких оснований для проведения выборов президента Украины. Так советник руководителя президентского офиса Михаил Подоляк прокомментировал появившиеся минувшим днем сообщения в западных СМИ о возможности плебисцита в стране в 2025 году.

Во вторник, 12 ноября, американский журнал The Economist писал, что якобы уже в мае 2025 года на Украине могут состояться президентские выборы. Мало того, со слов журналистов, в стране даже во всю вроде как ведется подготовка региональных штабов и формируются списки кандидатов. При этом СМИ подчеркивало, что у действующего украинского лидера Владимира Зеленского нет никаких шансов выиграть на следующих выборах.

Как заявил Подоляк, чьи слова привело издание УНИАН, в условиях находящегося в горячей фазе военного конфликта проведение президентских и каких-либо других выборов на Украине невозможно.

«[Военный конфликт] находится в горячей фазе, как и год назад. Не вижу оснований для того, чтобы уже говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового», — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что озвученную сейчас им позицию необходимо в обязательном порядке учитывать и союзникам Киева.