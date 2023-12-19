Небензя: РФ ожидает отказа Запада от политики санкций против Ирана

Россия ждет, что государства коллективного Запада откажутся от политики односторонних санкций против Ирана так скоро, как это возможно. Соответствующее заявление сделал российский постпред при ООН в ходе заседания Совбеза организации Василий Небензя, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Дипломат заявил, что РФ ожидает, что Запад как можно раньше откажется от односторонних ограничений, которые вводит против Ирана. Он отметил, что остальные возможные сценарии неизбежно ставят под вопрос перспективы СВПД и лишь эскалируют ситуацию вокруг ядерной программы восточного государства. Представитель дипломатической миссии подчеркнул, что в таком случае результаты окажутся «губительными для и без того напряженной ситуации» в регионе.