Неистовый Ильхам: Алиев поручил направить 2 млн долларов помощи Украине

Глава Азербайджана Ильхам Алиев принял решение направить два миллиона долларов на оказание гуманитарной поддержки Украине. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

В соответствии с документом, выделенные финансы будут направлены на приобретение электрической техники, изготовленной в Азербайджанской Республике.

«Выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в размере двух миллионов долларов для закупки и отправки электрооборудования», — говорится в тексте президентского указа.

