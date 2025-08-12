Неистовый Ильхам: Алиев поручил направить 2 млн долларов помощи Украине
Баку на фоне ссоры с Москвой отправит Украине 2 млн долларов помощи
Фото: [соцсети]
Глава Азербайджана Ильхам Алиев принял решение направить два миллиона долларов на оказание гуманитарной поддержки Украине. Об этом сообщается на официальном сайте президента.
В соответствии с документом, выделенные финансы будут направлены на приобретение электрической техники, изготовленной в Азербайджанской Республике.
«Выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в размере двух миллионов долларов для закупки и отправки электрооборудования», — говорится в тексте президентского указа.
Ранее сообщалось, что Алиев оконфузился, снявшись в Белом доме на фоне портрета Трампа, подаренного Путиным.