Алиев оконфузился, снявшись в Белом доме на фоне портрета Трампа, подаренного Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, следовавший накануне в США для подписания мирного соглашения с Арменией при посредничестве главы Белого дома Дональда Трампа, похоже, попал в неприятный переплет на фоне осложнившихся отношений Баку и Москвы в последнее время.

Причина в том, что после переговоров в трехстороннем формате в Вашингтоне Ильхам Алиев сделал снимок, на котором он запечатлён вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на фоне портрета Трампа, который находится в Белом доме. Мало того, этим снимком Алиев похвалился в Сети, выложив его у ебя на странице на общее обозрение.

И все было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство: тот самый портрет, на котором Трамп демонстрирует поднятый кулак после покушения в Филадельфии летом прошлого года, был подарен ему президентом России Владимиром Путиным.

Был ли в курсе этого Алиев, да и тот же Пашинян, история умалчивает пока.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан подписали при посредничестве США декларацию о мире.