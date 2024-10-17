Нетаньяху счел Макрона невежей за его слова о создании Израиля указом ООН

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон напомнил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что руководимое им ближневосточное государство создавалось исключительно «по указу ООН».

Слова французского лидера привели израильского премьера в бешенство. В интервью французской газете Figaro Нетаньяху назвал сказанное Макроном неуважением к Израилю и признаком исторического невежества.

«Это признак исторического невежества и неуважения», — подчеркнул Нетаньяху.

В продолжение темы он изложил свое видение создания Израиля как государства. Нетаньяху подчеркнул, что страна появилась на карте мира в результате арабо-израильской войны, а уже потом ООН признала его. Политик также попросил не забывать, что его народ привязан к так называемой земле обетованной на протяжении последних 3,5 тыс. лет.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Израилю эмбарго на поставки оружия из-за гумкризиса в Газе.