США выдвинули Израилю ультиматум из-за гуманитарного кризиса в Газе

В том случае, если гумкризис в секторе Газа не завершится до середины ноября, США будут останавливать поставки оружия Израилю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ во вторник, 15 октября.

Ранее с такой мыслью выступил госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин, уточнив, что гумкризис в секторе Газа должен быть урегулирован уже в течение ближайшего месяца. Этот документ передавался израильским министрам.

США тревожит ситуация, связанная с ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине, и Вашингтону необходимо принять срочные меры для изменения этой ситуации.

Посол Ирана ранее назвал систему ПРО «Железный купол» Израиля дырявой, как дуршлаг.