Нетаньяху высказался за расширение сотрудничества с Саудовской Аравией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Bloomberg заявил о намерении углублять экономические связи с Саудовской Аравией.

Возможной точкой приложения общих усилий политик назвал «экономический коридор» из Аравийского полуострова в Европу. По словам Нетаньяху, это будет иметь «огромные экономические последствия для инвесторов».

Пока непонятно, как к этой инициативе отнесутся в Саудовской Аравии, где значительная часть общества все еще враждебно относится к Израилю. В том, чтобы Эр-Рияд признал Израиль, заинтересованы и США. Этот вопрос обсуждался на встрече советника по национальной безопасности Джейка Салливана с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

В декабре 2022 года Нетаньяху заявил, что задачей нового израильского правительства станет «резкое расширение круга мира» между Израилем и арабскими странами.