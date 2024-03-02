New York Times: Менее 20% американцев поддерживают Байдена на посту главы государства

По данным результатов исследования компании Sienna College, лишь 17% жителей США поддерживают действующего президента Джо Байдена. Об это сообщает New York Times .

Уточняется, что среди молодежи в возрасте до 30 лет это число и вовсе составило 8%. Среди американцев в возрасте 30-45 лет – 7%, наибольшая поддержка Байдена выявлена среди американцев в возрасте старше 65 лет.

Добавляется, что также 19% поддерживают действующего президента США в некоторой степени, против него высказались более 60%.

Отмечается, что 65% граждан США заявили, что их страна находится на неправильном направлении своего развития.

Напомним, что Джо Байден является старейшим президентом Штатов, в этом году ему исполнится 81 год.