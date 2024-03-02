New York Times: почти половина американцев готовы отдать свой голос на выборах за Трампа

Согласно результатам опроса исследовательской организации Sienna College, наибольшая часть избирателей США хотят проголосовать за бывшего лидера страны Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Times .

Уточняется, что если бы выборы прошли в день опроса, то Трамп набрал бы 48% голосов, в то время как Байден – 43%.

Отмечается, что относительно этнической принадлежности Трампу симпатизируют 53% белых избирателей, 46% латиноамериканцев и только 23% афроамериканцев, а Байдену – 66% чернокожих американцев, и по 40% - латиноамериканцев и белого электората.

Добавляется, что при ответе на вопрос, кто одержит победу на предстоящих выборах, почти 50% назвали Трампа и только 39% - действующего главу государства.