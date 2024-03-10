New York Times: в США рассказали об ответе на применение Россией ядерного оружия на Украине
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Чиновники США в момент обеспокоенности вероятностью потенциального ядерного удара России по Незалежной рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, включая «обычную» атаку на подразделения, «которые запустили это оружие». Об этом сообщает New York Times.
Уточняется, что, несмотря на то что ответ должен быть неядерным, впечатляющая реакция необходима.
Напомним, что вчера один из американских телеканалов сообщил о том, что администрация президента США в конце позапрошлого года была обеспокоена и готовилась к вероятному удару российской армии по Незалежной, хотя данные о мобилизации ядерных сил РФ у них отсутствовали.
Прошлогодним летом официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в отношении этой резолюции заявила, что Вашингтон «раздувает страшилки».