Чиновники США в момент обеспокоенности вероятностью потенциального ядерного удара России по Незалежной рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, включая «обычную» атаку на подразделения, «которые запустили это оружие». Об этом сообщает New York Times .

Уточняется, что, несмотря на то что ответ должен быть неядерным, впечатляющая реакция необходима.

Напомним, что вчера один из американских телеканалов сообщил о том, что администрация президента США в конце позапрошлого года была обеспокоена и готовилась к вероятному удару российской армии по Незалежной, хотя данные о мобилизации ядерных сил РФ у них отсутствовали.

Прошлогодним летом официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в отношении этой резолюции заявила, что Вашингтон «раздувает страшилки».