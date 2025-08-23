Newsweek: США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня»

По информации журнала Newsweek, Соединенные Штаты перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня» E-6B Mercury.

По информации источника издания, американский военный самолет, предназначенный для поддержания связи с атомными подводными лодками, был замечен во время «нестандартного» полета рядом с Гренландией.

Военно-морские силы Соединенных Штатов подтвердили размещение воздушного командного пункта на базе Питуффик для проведения плановых операций и учений в Атлантическом и Тихом океанах. Об этом сообщил представитель подводных сил США командующий Джейсон Фишер в интервью журналу.

«Стратегические силы ВМС США проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере», — отметил Фишер.

Издание подчеркнуло, что самолет прибыл в Гренландию после того, как американский лидер Дональд Трамп в этом месяце заявил о размещении двух атомных подводных лодок в «соответствующих регионах» в ответ на «провокационные заявления» зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева в социальных сетях.