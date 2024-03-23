Никарагуа объявила 24 марта днем национального траура после теракта в «Крокусе»

Отмечается, что в знак солидарности с Российской Федерацией в Никарагуа будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия в этот день.

«Президент и правительство Республики Никарагуа постановили объявить национальный траур солидарности 24 марта 2024 года в знак неприятия, отвержения и осуждения страшного террористического акта, который в Красногорске под Москвой, Российская Федерация, унес жизни более 133 Русских Братьев и оставил сотни раненых в больницах братской страны», — говорится в постановлении.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.