Nikkei Asia: Трамп не станет встречаться с иностранными лидерами до инаугурации

Представители избранного главы Белого дома, республиканца Дональда Трампа, заявили властям Японии, что политик не собирается проводить какие-либо встречи с лидерами других держав до своего вступления в должность президента США, пишет со ссылкой на источники местное издание Nikkei Asia.

В США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

«Команда… Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность», — отмечает издание.

Издание подчеркивает, это касается и гипотетической встречи Трампа с избранным недавно на должность премьер-министра Японии Сигэру Исибой. Сторона Трампа подчеркнула в беседе с Nikkei Asia, что это невозможно по вполне объективным причинам.

«Законодательство США запрещает частным лицам встречаться с иностранными лидерами по дипломатическим вопросам», — пояснило издание.

Напомним, Трамп в своей предвыборной программе неоднократно критиковал подход Байдена к конфликту на Украине, считая, что США выбрасывают деньги на ветер, поддерживая Киев финансово и вооружениями. Президента Зеленского миллиардер и вовсе назвал торгашом, гоняющим через океан в Вашингтон за деньгами американских налогоплательщиков.

Ранее мы писали, избранный премьер Японии Исиба заснул во время голосования по его кандидатуре в парламенте.