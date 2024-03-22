На стороне украинский войск действительно воюют молдавские наемники. Об этом в эфире телеканала TV8 заявил глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый.

Ранее в СМИ Румынии со ссылкой на руководителя группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным «Гетодак» появилась информация о присутствии в рядах ВСУ порядка полусотни румын и примерно столько же граждан Молдавии.

«Они [молдавские граждане] выступают по собственной инициативе, это происходит легально, они вступили в военные структуры Украины», — заявил Носатый.

В то же время, Носатый отказался уточнить численность молдавского наемнического контингента ВСУ, добавив, что якобы «не располагает данными о количестве».

В этой связи примечательно заявление МИД Молдавии, сделанное в сентября 2022 года. Тогда молдавское внешнеполитическое ведомство официально предупредило граждан страны, что участие в военных действиях на территории других стран в качестве наемников карается десятилетним тюремным сроком. Но, видимо, то, что происходит сейчас, «это другое».

Ранее сообщалось, что снайперы ВС России за одну минуту уничтожили 12 польских наемников на СВО.