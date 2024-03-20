Снайперы ВС России за одну минуту уничтожили 12 польских наемников на СВО
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Российские военные смогли выследить и ликвидировать наемников из Польши, которые сражаются на стороне ВСУ. Снайперы из ВС РФ уничтожили более 10 противников всего за минуту. Об этом сообщил Mash.
Российские снайперы нашли польских наемников в составе 12 человек в «Шервудском лесу» под Изюмом и Святогорском. На обнаружение целей ушло три дня, а на ликвидацию — всего минута.
Иностранные бойцы успели понять, что их взяли под прицел, но не смогли этому противостоять. Благодаря профессионализму снайперов и выгодным позициям на местности противников удалось убрать быстро.
Из примечательных людей среди польских наемников выделают майора регулярной армии Польши. Он находился в отставке и уехал сражаться на стороне Украины.
Ранее сообщалось, что пострадавшего при обстреле в Белгородской области перевозят в Москву.