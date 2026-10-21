Новая тактика ударов: «Герани» заходят с неожиданной стороны
Генерал Попов рассказал о новых маршрутах «Гераней» по Украине
Российские войска начали применять новые маршруты для ударов «Геранями» по Украине. Об этом сообщает mk.ru.
По словам эксперта, вместо привычных маршрутов с востока на запад беспилотники стали совершать более сложные маневры. «Герани» летят вдоль границ на запад Украины, затем разворачиваются и наносят удары с направлений, где оборона противника менее подготовлена. Это дезориентирует системы ПВО. Противник ожидает дроны с востока, северо-востока или юго-востока, а они заходят совершенно с другой стороны. В результате оставшаяся система ПВО оказывается бесполезной.
Новая тактика делает удары более эффективными. И это серьезный вызов для украинской противовоздушной обороны. Остается наблюдать, как долго Украина будет искать контрмеры и найдет ли их вообще.
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