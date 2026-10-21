Новая тактика ударов: «Герани» заходят с неожиданной стороны

Генерал Попов рассказал о новых маршрутах «Гераней» по Украине

Политика

Российские войска начали применять новые маршруты для ударов «Геранями» по Украине. Об этом сообщает mk.ru.

По словам эксперта, вместо привычных маршрутов с востока на запад беспилотники стали совершать более сложные маневры. «Герани» летят вдоль границ на запад Украины, затем разворачиваются и наносят удары с направлений, где оборона противника менее подготовлена. Это дезориентирует системы ПВО. Противник ожидает дроны с востока, северо-востока или юго-востока, а они заходят совершенно с другой стороны. В результате оставшаяся система ПВО оказывается бесполезной.

Новая тактика делает удары более эффективными. И это серьезный вызов для украинской противовоздушной обороны. Остается наблюдать, как долго Украина будет искать контрмеры и найдет ли их вообще.

Ранее стало известно, что Трамп пригрозил Зеленскому плохими последствиями.

Актуально

Читайте также

Сикорский заявил, что Польше нечем делиться с Украиной

Президент Сербии высказался об отношениях с Россией

Президент Сербии высказался об отношениях с Россией

Кому выгоден нейтральный статус Украины? Эксперт объяснила инициативу Скороход

Кому выгоден нейтральный статус Украины? Эксперт объяснила инициативу Скороход

Республиканцы уступают демократам до 11%: прогноз социолога перед выборами

Республиканцы уступают демократам до 11%: прогноз социолога перед выборами

Украина больше не главная для США: политолог раскрыл, почему победа республиканцев улучшит отношения Москвы и Вашингтона

Украина больше не главная для США: политолог раскрыл, почему победа республиканцев улучшит отношения Москвы и Вашингтона

Выборы в Незалежной: в Госдуме назвали условия для мира на Украине

Выборы в Незалежной: в Госдуме назвали условия для мира на Украине

Киев анонсировал ужесточение мобилизации в ближайшие дни

Трамп пригрозил Зеленскому плохими последствиями

Публичная критика Трампа в адрес Зеленского: политолог раскрыл, можно ли ей верить

Публичная критика Трампа в адрес Зеленского: политолог раскрыл, можно ли ей верить

На Украине увидели попытку захвата власти через Генпрокуратуру

Мерц заявил о «войне с Россией»: эксперт увидел в этом оговорку

Мерц заявил о «войне с Россией»: эксперт увидел в этом оговорку

Человек-функция: политолог раскрыл, почему Зеленского можно заменить кем угодно

Человек-функция: политолог раскрыл, почему Зеленского можно заменить кем угодно

Добавьте mosregtoday.ru в избранное