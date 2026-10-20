Трамп пригрозил Зеленскому плохими последствиями

Трамп предупредил Зеленского о тяжелых последствиях отказа от урегулирования

Политика

Если Зеленский не захочет урегулирования, Украину ждут очень плохие последствия. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев и лично Зеленский должны быть заинтересованы в завершении конфликта. Если же нет — последствия будут серьезными. Трамп не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь, но дал понять: Вашингтон не намерен бесконечно терпеть нежелание Киева идти на урегулирование.

Американский лидер также признал: Россия добилась определенных успехов на Украине. Он сравнил страну с большой машиной, которая движется вперед, и отметил, что с этим приходится считаться. По мнению Трампа, дальнейшее промедление только ухудшит положение Киева.

Ранее стало известно, что на Западе допустили капитуляцию Украины.

Актуально

Читайте также

Заезженная пластинка: политолог раскрыла, что нового может предложить Киев

Заезженная пластинка: политолог раскрыла, что нового может предложить Киев

Ленинград или Петербург: стало известно, что стоит за новой инициативой переименования

Ленинград или Петербург: стало известно, что стоит за новой инициативой переименования

Мерц признал, что Украина стала огромной нагрузкой для ЕС

Визовый вопрос в ЕС: стало известно, чего ждать туристам из России в 2027 году

Визовый вопрос в ЕС: стало известно, чего ждать туристам из России в 2027 году

Президент Сербии высказался об отношениях с Россией

Президент Сербии высказался об отношениях с Россией

Без альтернативы: политолог пояснил, почему Европа беспомощна без спутников Маска

Без альтернативы: политолог пояснил, почему Европа беспомощна без спутников Маска

Киев заподозрил США в блокировке разведданных о российских атаках

Выборы под звуки войны: историк пояснил, почему заявления Трампа о выборах вызывают недоумение

Выборы под звуки войны: историк пояснил, почему заявления Трампа о выборах вызывают недоумение

Зеленский боится эскалации с Трампом: политолог раскрыл причины конфликта

Зеленский боится эскалации с Трампом: политолог раскрыл причины конфликта

Дизельная сделка с Россией: политолог раскрыл, зачем Трамп бросил вызов европейским союзникам

Дизельная сделка с Россией: политолог раскрыл, зачем Трамп бросил вызов европейским союзникам

Гутерриш осудил удары ВСУ по России и гибель мирных жителей

Песков назвал беспорядки в Европе внутренним делом ЕС

Добавьте mosregtoday.ru в избранное