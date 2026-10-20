Трамп пригрозил Зеленскому плохими последствиями

Если Зеленский не захочет урегулирования, Украину ждут очень плохие последствия. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев и лично Зеленский должны быть заинтересованы в завершении конфликта. Если же нет — последствия будут серьезными. Трамп не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь, но дал понять: Вашингтон не намерен бесконечно терпеть нежелание Киева идти на урегулирование.

Американский лидер также признал: Россия добилась определенных успехов на Украине. Он сравнил страну с большой машиной, которая движется вперед, и отметил, что с этим приходится считаться. По мнению Трампа, дальнейшее промедление только ухудшит положение Киева.

Ранее стало известно, что на Западе допустили капитуляцию Украины.