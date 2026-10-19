Киев анонсировал ужесточение мобилизации в ближайшие дни

Ужесточение мобилизации в ВСУ может начаться уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам главы кабмина, статус критичности останется только за предприятиями, которые отвечают за обороноспособность и жизнеобеспечение страны. Все остальные будут лишены брони. Корецкий прямо предупредил: переживать стоит тем, кто создал компанию, производящую условно два дрона в год, но забронировал у себя в штате сотни людей.

Таким образом, Киев берется за тех, кто, по его мнению, использует бронирование как лазейку. Если изменения вступят в силу, многие предприятия потеряют защиту от мобилизации.

Ранее стало известно, что сотрудники украинских военкоматов перешли от уличных рейдов к вторжению в частные дома.