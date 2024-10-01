NYP: брат Обамы заявил, что тот является серым кардиналом «глубинного государства»

44-й президент США Барак Обама по-прежнему незримо управляет страной, а в случае прихода к власти Камалы Харрис продолжит играть эту важную роль, сообщил New York Post со ссылкой на его сводного брата Малика Обаму.

Комментируя недавний выход из президентской гонки действующего главы Белого дома Джо Байдена, Малик подчеркнул, что к этому приложил руку его брат. Что до Харрис, то, как сообщил собеседник журналистов, Барак Обама общается с вице-президентом США практически каждый день.

«(Барак Обама. — Прим. ред.) по-прежнему управляет Демократической партией, и он по-прежнему управляет страной за закрытыми дверями. Он будет иметь огромное влияние в случае победы (команды Харрис. — Прим.ред.)», — приводит газета слова Малика Обамы.

Характеризуя своего сводного брата, Малик Обама назвал его «фальшивым, как змея, и крайне высокомерным». По его словам, он намерен поддержать на ноябрьских выборах в США кандидата от республиканцев, миллиардера Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Барак Обама в китайском TikTok ищет молодых избирателей для Камалы Харрис.