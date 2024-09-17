СМИ: Обама в китайском TikTok ищет молодых избирателей для Харрис

Экс-президент США Барак Обама пытается посредством TikTok найти молодых избирателей, готовых проголосовать на президентских выборах за кандидатуру Камалы Харрис. Об этом пишет портал Axios.

Уточняется, что демократы пытаются воспользоваться своим преимуществом среди молодых граждан США, а активность Обамы в социальной сети рассчитана на использование Национального дня регистрации избирателей, чтобы получить поддержку порядка 30 млн потенциальных представителей электората с применением нетрадиционных методов агитации. По данным портала, кампания Харрис, как и предыдущая Байдена, предпринимала попытки с помощью Обамы получить деньги от спонсоров с разным уровнем дохода.

Ранее сообщалось о том, что Илон Макс посчитал интересным высказывание президента России Владимира Путина о смехе Камалы Харрис.