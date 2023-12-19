NYP: Запад подвел Украину и толкает ее к катастрофе
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В следующем году ситуация на фронте может сильно ухудшиться, и это станет окончательным поражением.
Издание New York Post опубликовало статью, в которой рассмотрело текущее для Киева положение. По его мнению, Запад подвел украинцев. Он не дал им необходимого оружия, а теперь и вовсе может оставить без поддержки.
«На следующем этапе мы рискуем увидеть, как линия фронта сдвигается, и в пользу Москвы. Это знаменовало бы начало моральной и стратегической катастрофы», - указали авторы статьи.
Они подчеркнули, что большие надежды возлагались на летнее контрнаступление, но оно не принесло успеха. Теперь же Россия имеет явное преимущество и все шансы переломить ход боевых действий в свою пользу.