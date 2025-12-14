12 декабря The New York Times пишет, что украинское руководство представило Вашингтону контрпредложение по урегулированию конфликта, которое не соответствует ключевым требованиям администрации президента США Дональда Трампа. В частности, Украина отвергает требования о выводе войск из Донбасса и отказе от вступления в НАТО.

В материале отмечается, что украинский план по прекращению боевых действий, продолжавшихся почти четыре года, является частью усилий Украины по противодействию требованию Трампа, озвученному в прошлом месяце, о необходимости обеспечения мира путем территориальных уступок.

Согласно имеющимся данным, Киев передал три документа. Один из них включает юридически обязывающие гарантии безопасности от США и стран Европы.

Американские представители начали предлагать некоторые изменения в переговорном процессе. Они, в частности, предложили создать «свободную экономическую зону» в контролируемой Украиной части Донбасса, исключив присутствие войск обеих сторон. Однако киевский режим отверг этот вариант.

Кэролайн Ливитт, официальный представитель Белого дома, сообщила, что Трамп глубоко расстроен сложившейся ситуацией и стремится не к переговорам, а к конкретным действиям для ее разрешения.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пытается испортить американский план по Украине.