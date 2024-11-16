Одиозного депутата Хамзаева выгнали из комитета ГД «по безопасности и противодействию коррупции»

Комиссия российской Госдумы предложила перевести депутата нижней палаты парламента от Дагестана Султана Хамзаева в комитет по охране здоровья. Ранее законодатель трудился в комитете по безопасности и противодействию коррупции.

О причинах такой рокировки в опубликованном в Системе обеспечения законодательной деятельности постановлении не приводится. Однако, как пишут в соцсетях, Хамзаева фактически вытурили из комитета «по безопасности и противодействию коррупции» после недавней череды оскорблений и угроз в отношении властей Владимирской области.

Напомним, Хамзаев ранее оскорблял правительство Владимирской области, вынесшее постановление о запрете ношения любой, включая мусульманскую, религиозной одежды в школах. На этом депутат не остановился и публично угрожал журналисту Евгению Попову, своему коллеге по работе в Госдуме от фракции «Единая Россия».

Фото: [ соцсети ]

После общественного резонанса скандальный законодатель будет заниматься охраной здоровья. К слову, Султану Хамзаеву 42 года. Он представляет в Госдуме республику Дагестан и заседает с нынешнего созыва.

Ранее депутат Виталий Милонов раскритиковал инициативу своего коллеги по Госдуме Султана Хамзаева за предложение ограничить продажи алкогольных напитков в России.