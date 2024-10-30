Депутат Милонов подверг критике инициативу ограничения продажи алкогольных напитков в России

Депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя по всей стране по примеру Вологодской области, где планируется разрешить продажу спиртного по будням только два часа в день. Его коллега, депутат Госдумы Виталий Милонов оценил данную идею. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в случае резкого запрета люди внезапно не осознают пагубность водки или пивного пойла. Напротив, возникнет непонимание и агрессия.

Парламентарий подчеркнул, что те общественные деятели, которые громче остальных выступают за ограничения чего-либо, сперва сами должны стать моральными авторитетами и маяками чистейшей нравственности.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ограничение продажи алкоголя в Вологодской области является прерогативой региональных властей.